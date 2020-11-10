تركيا.. توقيف 19 مشبوها في إطار مكافحة "داعش"

اعلنت المديرية العامة للأمن العام التركي اليوم الأحد، عن توقيف 19 مشبوها في ولاية أضنة في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

أفادت المديرية بأن فرق مكافحة الإرهاب شنت مداهمات على عدة مواقع في ولاية أضنة، وأوقفت 19 مشبوها، ضبطت معهم كميات من الأسلحة والوثائق التنظيمية.

Advertisements

وتبين وفق التحقيقات الأولية أنهم يخططون لشن هجمات على أفراد الشرطة ونواب برلمانيين واختطاف قضاة.

المصدر: "الأناضول"