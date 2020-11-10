لقاح جديد ضدّ "كورونا" فعّال بنسبة 90% وتوقّعات بإنتاج 50 مليون جرعة في 2020

أعلنت شركة الهندسة الحيوية "بيوأنتك" وشركة الأدوية الأمريكية "فايزر" عن تجربة سريرية ناجحة للمرحلة الثالثة من لقاح ضد كورونا، الذي من المتوقع تسجيله في نوفمبر الجاري.
وقالت الشركة في بيان "اللقاح المرشح كان أكثر فعالية بنسبة 90% للوقاية من "كوفيد-19".
وتابع البيان "إستنادًا إلى التوقعات الحالية، نتوقع إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021".
سبوتنيك
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