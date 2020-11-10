الصحّة العالميّة : وباء "كوفيد-19" خرج عن إطار حالة الطوارئ العاديّة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن وباء "كوفيد -19" تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية. وأضاف غيبريسوس "نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء "كوفيد – 19" خرج عن إطار حالة الطوارئ". Advertisements وشدد في هذا السياق على ضرورة النظر إلى اللقاح ضد "كوفيد 19" على أنه "منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة". روسيا اليوم

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