الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا من الضفة الغربية، عقب عمليات دهم وتفتيش منازلهم.



وذكر نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينة /وفا/ اليوم الثلاثاء - أن 4 فلسطينيين تم اعتقالهم بالقرب من حاجز الجلمة في جنين،

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلت فلسطينيين اثنين من الخليل، واثنين آخرين من القدس، بالإضافة إلى اعتقال آخر من نابلس، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش منازلهم.



وفي السياق، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية وجرفت أراضي الفلسطينيين الحدودية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك وسط إطلاق نار وقنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.



يُذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل شبه يومي التوغل في أراضي الفلسطينيين الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.