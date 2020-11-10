اخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا من الضفة الغربية، عقب عمليات دهم وتفتيش منازلهم.


وذكر نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينة /وفا/ اليوم الثلاثاء - أن 4 فلسطينيين تم اعتقالهم بالقرب من حاجز الجلمة في جنين،

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلت فلسطينيين اثنين من الخليل، واثنين آخرين من القدس، بالإضافة إلى اعتقال آخر من نابلس، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش منازلهم.


وفي السياق، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية وجرفت أراضي الفلسطينيين الحدودية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك وسط إطلاق نار وقنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.


يُذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل شبه يومي التوغل في أراضي الفلسطينيين الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا