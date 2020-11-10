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رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح ينعى صائب عريقات

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نعى القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والقيادي بحركة فتح صائب عريقات الذي توفي اليوم الثلاثاء، بعد إصاباته بفيروس .

وكتب دحلان عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بمزيد من الحزن أتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الأخ

والصديق الدكتور صائب عريقات ولشعبنا الفلسطيني، رحم الله أبا علي وألهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إثر إصابته بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

وشهدت الفترة الماضية تدهور صحة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مستشفى هداسا

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عين كارم بعد إصابته بفيروس كورونا.

بمزيد من الحزن أتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الأخ

والصديق الدكتور صائب عريقات ولشعبنا الفلسطيني، رحم الله أبا علي وألهم ذويه الصبر والسلوان.

 وتوفي صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا، عن عمر 65 عامًا، ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، صائب عريقات، عبر صور نشرتها له.

 

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