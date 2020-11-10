أهم ما سلطت الصحف المغربية عليه الضوء اليوم

سلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم الضوء على تأكيد المغرب وفرنسا على أهمية الشراكة الاستثنائية التي تجمع البلدين وعلى تقارب وجهات نظرهما بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وذلك بمناسبة الزيارة التي

قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس للرباط وفقاً لوكالة أنباء السعودية



وابرزت الصحف المغربية أيضاً احتضان تونس لاجتماع الحوار السياسي

الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة 75 شخصية ليبية بهدف التوصل إلى توافقات حول خريطة طريق وانتخابات تنهي نحو عشر سنوات من حالة الفوضى .



كما تناولت الوضع في إقليم ناغورنو كاراباخ الذي يشهد معارك ضارية بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية .