سلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم الضوء على تأكيد المغرب وفرنسا على أهمية الشراكة الاستثنائية التي تجمع البلدين وعلى تقارب وجهات نظرهما بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وذلك بمناسبة الزيارة التيقام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس للرباط وفقاً لوكالة أنباء السعودية .
الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة 75 شخصية ليبية بهدف التوصل إلى توافقات حول خريطة طريق وانتخابات تنهي نحو عشر سنوات من حالة الفوضى .
وابرزت الصحف المغربية أيضاً احتضان تونس لاجتماع الحوار السياسي
كما تناولت الوضع في إقليم ناغورنو كاراباخ الذي يشهد معارك ضارية بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية .
كانت هذه تفاصيل خبر أهم ما سلطت الصحف المغربية عليه الضوء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.