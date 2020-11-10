الخارجية تنعي عريقات وتُؤكد: القضية الفلسطينية والعالم العربي فقدوا مناضلًا ثابتًًا لا يتزعزع

نعت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن وعميق الأسى، الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي وافته المنية منذ قليل.



وأكدت الوزارة فى بيان صحفي "أن القضية الفلسطينية والعالم العربي بأسره فقدوا مناضلًا ثابتًا

لا يتزعزع، قضيته وأهدافه واضحة ومشروعة، أفنى عمره في الدفاع مُخلصًا عنها بشتى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية، ساعيًا من دون كلل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، على الرغم من كل العراقيل والظروف الصعبة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على مر العقود".



تقدم وزير الخارجية، سامح شكري، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، والشعب والقيادة الفلسطينية في وفاة الأخ والمناضل صائب عريقات، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.