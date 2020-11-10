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لبنان يقرر الإغلاق العام لمواجهه كورونا

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أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان برئاسة الرئيس ميشال عون  يوم الثلاثاء أنه قرر الإغلاق العام بدءا من 14 نوفمبر ولمدة أسبوعين في محاولة لكبح وباء وفقاً لسكاي نيوز .

 

وسيجري تطبيق قرار الإغلاق السبت المقبل مع مراعاة بعض القطاعات والمؤسسات

والمصانع فيما يستثنى المطار الدولي من القرار.

 

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ومن المفترض أن ينتهي الإغلاق يوم 30 نوفمبر الجاري، على أمل أن يسهم في وقف انتشار الفيروس.


وسجلت لبنان يوم الاثنين  1139 اصابة جديدة

بفيروس كورونا وهو ما يرفع اجمالي عدد الإصابات إلى 94236 و10 حالات وفاة.
 

و قال الرئيس اللبناني في مستهل اجتماع المجلس إن الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

 

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