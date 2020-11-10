الكرملين: لم يتم الاتفاق على إرسال قوات حفظ سلام تركية إلى كاراباخ

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن مسألة إرسال قوات حفظ سلام تركية إلى كاراباخ لم يتم الاتفاق عليها مع أحد، مشيرا إلى أن البيان الثلاثي (بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان) لم يذكر شيء بهذا الشأن.
تتفق الأطراف الثلاثة على ذلك، ولم يتم الاتفاق على وصول الجنود الأتراك إلى كاراباخ".
وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/- إنه "لا توجد كلمة واحدة بهذا الشأن في نص البيان، الذي تم نشره، ولم
وأضاف بيسكوف أن "الولايات المتحدة وفرنسا لم يشاركا في التوصل إلى الاتفاق بشأن كاراباخ، فهذه اتفاقية ثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان".
تركية ضمن قوات حفظ السلام في كاراباخ.
يُذكر أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأذربيجاني كان يطالب بإشراك قوات
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه لن يتم نشر أي قوات حفظ سلام في إقليم كاراباخ إلا القوات الروسية، وذلك بعد توقيع موسكو وباكو ويريفان على اتفاق حول وقف القتال في المنطقة.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه عندما نتحدث عن قوات حفظ السلام، فإننا نقصد قوات حفظ السلام التابعة لروسيا.
وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، بدء عملية نشر قوات حفظ سلام تابعة لها في إقليم قره باغ.
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