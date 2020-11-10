بعد وفاته متأثرًا بكورونا.. ما لا تعرفه عن صائب عريقات

توفى صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا، عن عمر 65 عامًا، ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، صائب عريقات، عبر صور نشرتها له.

محمود عباس ينعى عريقات ويعلن الحداد:

نعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عؤيقات.

قال عباس: "إن رحيل الأخ والصديق المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خصوصًا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية".

وأعلن محمود عباس الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

حياة عريقات وتعليمه:

ولد عريقات في بلدة أبو ديس بمحافظة القدس، عندما كانت تحت الإدارة الأردنية، وكان والده رجل أعمال أقام فترة طويلة في الولايات المتحدة.

حصل عريقات على درجتي البكالوريوس والماجستير في جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة في 28 ديسمبر

1978، كما حصل على درجة الدكتوراه في دراسات السلام من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة عام 1983.

حصل عقب ذلك على الجنسية الأمريكية، وعمل أستاذًا محاضرًا للعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وهي من أكبر الجامعات الفلسطينية وأعرقها.

السياسة مركز حياة عريقات:

عُيّن عريقات نائبًا لرئيس الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد عام 1991 وما تلاه من مباحثات في واشنطن خلال عامي 1992 و1993، ورئيسًا للوفد الفلسطيني المفاوض عام 1994.

شغل عريقات منصب كبير المفاوضين الفلسطينيين خلال مفاوضات أوسلو، ثم انتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 ممثلًا عن أريحا.

يوصف صائب عريقات بأنه كان أحد المقربين من الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات خلال اجتماعات كامب ديفيد عام 2000 والمفاوضات التي أعقبتها في طابا عام 2001.

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تم تعيين عريقات في منصب رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد اختيار المجلس التشريعي الفلسطيني لمحمود عباس عام 2003 ليكون رئيس الوزراء الفلسطيني الأول.

وفي عام 2006، انتخب عضوًا في اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة، ثم أصبح في عام 2009 عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

السياسي المُناور.. "شيطان أريحا":

أطلق عرفات على عريقات هذا لقب من باب الدعابة في إشارة منه إلى قدرات عريقات الكبيرة على المناورة، وإتقان "اللعبة السياسية"، وقدرته على الخروج بحلول ومواقف من أجل المسألة الفلسطينية.

وكان عريقات يحظى باحترام وإعجاب الكثيرين من الفلسطينيين، خصوصًا الرئيس محمود عباس وحركة فتح.

تاريخ طويل من المشكلات الصحية:

أصيب عريقات بنوبة قلبية عام 2012، وفي عام 2017 خضغ لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة.

كان صائب عريقات يعالج منذ أسابيع في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي في القدس، الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية. وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلن عريقات إصابته بفيروس كورونا.

وكان ينظر إلى حالة عريقات على أنها معقدة بشكل خاص، بالنظر إلى تاريخه الطويل من المشكلات الصحية.