عُمان: إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 118 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في السلطنة بلغت 118 ألفا و 884 إصابات والوفيات 1316 بنسبة 09ر1%.
الثلاثاء - أن إجمالي عدد المتعافين 109 آلاف و330 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 92%، وبلغ عدد الحالات المتواجدة بداخل المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 حالة، ليصل الإجمالي إلى 317 حالة ويوجد بالعناية المركزة 135 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عمان اليوم
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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