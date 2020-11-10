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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين من جنين

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قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بأعتقال أربعة فلسطينيين من محافظة جنين وفقاً لوكالة أنباء .

 

وعلى سياق الموضوع  نقلت مصادر

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فلسطينية  أن قوات الاحتلال اعتقلت نايف حسني القاضي من بلدة سيلة الظهر ومحمد أحمد حمارشة من بلدة يعبد، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .

 

كما أشارت إلى اعتقال براء أبو نعسة وحبيب سعيد بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال شرقي جنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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