- 1/2
- 2/2
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بأعتقال أربعة فلسطينيين من محافظة جنين وفقاً لوكالة أنباء السعودية .
وعلى سياق الموضوع نقلت مصادر
كما أشارت إلى اعتقال براء أبو نعسة وحبيب سعيد بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال شرقي جنين.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين من جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.