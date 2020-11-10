صحيفتان سعوديتان: علاقة أمريكا بالمملكة شهدت تطورًا كبيرًا ولم تتأثر بتغير الحكام

أكدت صحيفتا "الاقتصادية" و"اليوم" السعوديتان، أن العلاقات الأمريكية - السعودية شهدت تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، وفي كل الحالات والمتغيرات؛ ولم تتأثر بالتغيير الدوري للرؤساء الأمريكيين، وتناوب الحزبان الرئيسيان الجمهوري والديمقراطي على إدارة شئون البلاد.
من أخطاره وأضراره".
ذكرت صحيفة (الاقتصادية) - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان: "تحالف السلم والمصالح" - "أن العلاقات بين البلدين راسخة وقوية من خلال حروب جمعتهما من أجل السلام والأمن الدوليين، ومعارك مشتركة ضد مخططات تخريبية تستهدف الإنسانية، في مقدمتها تلك التي تستهدف الإرهاب، وتحمي البشرية
وتعميقها، فضلا عن المحافظة على علاقاتهما المؤسساتية، وتطوير التعاون الأمني والاقتصادي.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات بين الرياض وواشنطن تستند إلى المصالح المشتركة ذات البعد الاستراتيجي، وهذا التوصيف يحميها من أي متغيرات أو تبدلات، بل يرفدها بمزيد من الأدوات المطورة والضامنة لها.. مشيرة إلى أنه مع فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، ستمضي المملكة في علاقاتها الاستراتيجية هذه إلى الأمام، فالرياض وواشنطن أكدتا في كل المناسبات على تعزيز الشراكة لمصلحة الطرفين والمنطقة
من ناحيتها، ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية - في افتتاحيتها اليوم بعنوان: "السعودية وأمريكا.. تاريخ يستديم" - أن العلاقات الأمريكية - السعودية تاريخية واستراتيجية تقوم علـى المصالـح المتبادلة، وظلت راسخة على مدى عقود طويلة رغم التقلبات "الجيو سياسية" وتعاقب الرؤساء الأمريكيين، ولم تتأثر بتغير الرؤساء السابقين.
وأضافت الصحيفة أن المصالح المتبادلة بين البلدين في العديد من المجالات مثل الاقتصادي والاستثمار، إضافة إلى التعاون العسكري والأمني، تعكس اهتماما متكاملا، لافتة إلى مرور بعض الأوقات الصعبة، ولكن بالمحصلة النهائية فهي علاقة مستديمة ومستمرة في تقديم الكثير من القيم النبيلة، منذ 75 عاما.
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