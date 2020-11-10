وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

توفي أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن 65 عامًا في مستشفى هداسا الإسرائيلي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد على ما أعلنت الرئاسة الفلطسينية.

وكان عريقات الذي خضع سابقًا لعملية زرع رئة، ادخل المستشفى في 18 أكتوبر في القدس. ونعت الرئاسة الفلسطينية عريقات معلنة الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام. وجاء في بيان النعي أن صائب عريقات «أمضى حياته مناضلاً ومفاوضًا صلبًا دفاعًا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل. وكان المستشفى الذي نقل إليه ووصف حالته بأنها»حرجة«وتم وضعه على اجهزة التنفس الاصطناعية.

وعانى عريقات قبل أكثر من ثلاث سنوات من اشكاليات في الرئة، وخضع لعميلة زراعة رئة في مستشفى أمريكي وحيث نجحت العملية وعاد لمزاولة عمله كالمعتاد. من جانبه، نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عريقات، معتبرا وفاته «خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا». وقال عباس في بيان النعي إن «رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وكان عريقات عضوًا في حركة فتح، أقوى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفاوضين منذ 20 عامًا، إذ شارك في مفاوضات عدة لمحاولة تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.