وفاة صائب عريقات متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

توفي أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات جراء تداعيات إصابته بكورونا.



ونعت حركة "فتح" الفلسطينية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي القيادي الكبير.



وأعلن مركز هداسا الطبي في إسرائيل، الذي كان يعالَج فيه عريقات، وفاته صباح اليوم الثلاثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني)، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.



يذكر أن عريقات البالغ من العمر 65 عاما، كان قد نُقل إلى المركز الإسرائيلي للعلاج في الـ18 من تشرين أول/ أكتوبر عقب تزايد حدة الأعراض التي كان يعانيها من جراء إصابته بالفيروس التاجي.



وخضع عريقات قبل ثلاث سنوات لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة، وكان أطباء المركز الإسرائيلي أكدوا أن علاج عريقات يشكل "تحديا هائلا" كمريض زرع رئة وجهازه المناعي ضعيف.



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