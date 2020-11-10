ترامب يقيل عالم المناخ من وزارة الطاقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقال عالم المناخ في وزارة الطاقة والذي كان يجري بحثا حكوميا حول ظاهرة الاحتباس الحراري، مايك كوبربيرغ، من منصبه.

وتم إبلاغ كوبربيرج، الذي كان يقود البرنامج الأمريكي لأبحاث التغيير العالمي، يوم الجمعة الماضي، أن مهمته قد انتهت.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا القرار قد يؤثر على التقييم الوطني المقبل للمناخ، الذي من المفترض نشره في العام 2023، حيث أن برنامج البحث الفيدرالي مرتبط به.

ولفتت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه من المتوقع أن يتم استبدال كوبربيرج، بديفيد ليجيتس، الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لمساعد وزير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ضمن سلسلة تغييرات وتعيينات يجريها ترامب في الوقت الحالي، حيث أكد يوم أمس، أنه أقال وزير الدفاع مارك إسبر، وعين خلفا له مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كريستوفر ميللر.