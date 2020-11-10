ارتفاع الإصابات في صفوف المسنين وتأخر القدوم إلى المستشفيات يرفع وفيات جهة الشرق بكورونا

في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في جهة الشرق، وارتفاع الوفيات في صفوف المصابين، أصدرت المديرية الجهوية للصحة توضيحات حول أسباب هذه الوفيات.

وقالت المديرية في توضيح لها أصدرته، ليلة أمس الاثنين، أن ارتفاع عدد حالات الوفاة لدى مرضى كوفيد-19 راجع بالأساس إلى ارتفاع معدل الإصابة لدى كبار السن، ومن يعانون أمراضا مزمنة، تزيد من حدة، وخطورة الإصابة لديهم، وهو ما تؤكده حصيلة الوفيات في صفوف هذه الفئة من المصابين.

وأوضحت المديرية أن بعض حالات الوفاة المسجلة راجعة بالأساس إلى تأخر المصابين في القدوم إلى المؤسسات الاستشفائية، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، ووصولهم إلى المستشفيات في حالات صحية جد حرجة تتطلب عناية طبية مركزة في أقسام الإنعاش، مضيفة أن نسبة الشفاء لدى مرضى كوفيد-19، الذين تطلبت حالتهم الصحية عناية مركزة في أقسام الإنعاش فاقت 85 في المائة.

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وقالت المديرية إن التكفل بكل الحالات يتم وفق البروتكول الطبي المعتمد من طرف وزارة الصحة، كما أن الفرق الطبية، التمريضية والتقنية تعمل جاهدة على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، خصوصا من تتطلب حالتهم الصحية رعاية مركزة.

ودعت المديرية الجهوية للصحة في جهة الشرق كافة المواطنين إلى اتباع الإجراءات المعتمدة من طرف المديرية الجهوية للصحة عن طريق ربط الاتصال بالمراكز المرجعية، لتشخيص الإصابة بكوفيد-19، ضمانا لتشخيص جيد لحالتهم الصحية.

وباتت جهة الشرق تسجل، خلال الأيام الأخيرة، وبشكل يومي مئات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط توجه السلطات المحلية نحو تشديد الإجراءات، لمحاصرة رقعة انتشار الوباء.