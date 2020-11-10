نجاة خير الله تتراجع عن اعتزال الفن

أعلنت الممثلة نجاة خير الله، تراجعها عن قرار الاعتزال، الذي اتخذته قبل الجائحة، َمستأنفة نشاطها الفني عبر بوابة مسلسل “باب البحر”.

وأوضحت نجاة خير الله أن قرار عودتها إلى الفن تم على يد الفنان رشيد الوالي باقتراح من الفنانتين نورا الصقلي، وسامية أقريو.

وتجسد نجاة خير الله دورا شرفيا في المسلسل، الذي يخرجه المخرج شوقي العوفير.

نجاة خير الله دونت، أمس، على فايسبوك: “عدت والعود أحمد… عدت إلى مجال التمثيل ثانية بعد قراري، منذ شهور بمغادرته إلى مجال آخر، وكان ذلك قبل أن يحل الوباء، وتتغير ظروف العالم، ومعها ظروفي الخاصة”.

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وزادت الممثلة نفسها: “عدت على يدي أستاذي، وأخي الفنان المحترم رشيد الواليرو وباقتراح من الفنانتين المقتدرتين سامية أقريو، ونورا الصقلي كضيفة في مسلسلهم المميز “باب البحر ” من إخراج الكبير “شوقي العوفير”.

وأنهت خير الله تدوينتها بالقول: ”عدت بفكر جديد، ومتجدد، وروح مسالمة، وقلب أقوى لممارسة مهنة اعتدتها، وأحببتها لسنين في انتظار أن يعود لي شغف التشخيص الذي انقطع من داخلي”.

ويشارك في المسلسل، الذي سيبث على القناة الثانية، مجموعة من الفنانين يتقدمهم الممثل رشيد الوالي، وسامية أقريو، ونورة الصقلي، وغاني القباج، ومحمد بولان، وآخرون.