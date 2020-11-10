أسعار نفط أوبك ترتفع إلى 39.97 دولار

ارتفعت اسعار النفط لسلة اوبك اليومي، الثلاثاء، ليصل الى اكثر من 39.97 دولار. وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه الخليج 365 ان "سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام سجل 39.97 دولار للبرميل الواحد". واضافت المنظمة ان "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 93.22 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".



وتأثر سعر اوبك بالخامين برنت والامريكي بعد ارتفاعهما يوم امس الى اكثر من 8% وسط تفاؤل بايجاد لقاح لمرض كوفيد- 19. وتأثر سعر اوبك بالخامين برنت والامريكي بعد ارتفاعهما يوم امس الى اكثر من 8% وسط تفاؤل بايجاد لقاح لمرض كوفيد- 19. وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)،الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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