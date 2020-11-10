الأمن الوطني يلقي القبض على إرهابيين اثنين في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في العاصمة بغداد.
وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من القاء القبض وفق مذكرة قضائية على عنصر امني يعمل بما يسمى ديوان الجند التابع لقاطع شمال بغداد".
وأضاف أنه "في وقت لاحق تمكنت القوة بعد استحصال الموافقات القضائية من اعتقال احد عناصر ما يسمى الشرطة العسكرية التابعة لديوان الجند ضمن قاطع الفرات في احدى احياء العاصمة".
وأضاف أنه "في وقت لاحق تمكنت القوة بعد استحصال الموافقات القضائية من اعتقال احد عناصر ما يسمى الشرطة العسكرية التابعة لديوان الجند ضمن قاطع الفرات في احدى احياء العاصمة".
وتابع الجهاز أنه "جرى تدوين اقوالهما اصولياً واعترفا بتنفيذهما عدة عمليات بحق المواطنين علاوة على اشتراكهما بالتعرضات التي استهدفت النقاط العسكرية الثابتة؛ وقد تم احالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".
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