رياضة 2020-11-10 | 10:44 612 مشاهدة أعلن المرشح لرئاسة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، سرمد عبدالاله محمد، عن برنامجه الانتخابي ورؤيته المستقبلية لعمل اللجنة خلال الأربع سنوات المقبلة.



يذكر ان انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية ستجري يوم السبت القادم الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤ في تمام الساعة الرابعة عصرا بإشراف الهيئة القضائية التي تم انتدابها من مجلس القضاء الاعلى. وتضمن البرنامج الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه ''شكل العلاقة مع المؤسسات الحكومية ، وتشريع وتعديل القوانين والانظمة الداخلية للجنة والاتحادات والاندية الرياضية ، والاهتمام بالرياضيين الموهوبين والرياضة النسوية ، وتنظيم الاجراءات الادارية والمالية للاتحادات بحسب القوانين ، وتهيئة مقرات للاتحادات والاهتمام بالمراكز التدريبية للمنتخبات الوطنية ، واعداد لائحة عمل لممثليات اللجنة الاولمبية في محافظات العراق ، وتفعيل برامج التضامن الاولمبي ، وتطوير الكوادر الادارية العاملة في الهيئات الرياضية كافة ، وتفعيل دور اللجان العاملة الساندة لعمل المكتب التنفيذي القادم ، بالإضافة الى العديد من المحاور التي تضمنها البرنامج".يذكر ان انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية ستجري يوم السبت القادم الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤ في تمام الساعة الرابعة عصرا بإشراف الهيئة القضائية التي تم انتدابها من مجلس القضاء الاعلى. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج المرشح سرمد عبد الإله لرئاسة اللجنة الاولمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.