المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لتوقيفها صحفيين معارضين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها مؤقتا عام 2016 عشرة صحفيين معارضين من صحيفة "جمهورييت" لاشتباه أنقرة بـ"ترويجهم" لمنظمات تصنفها السلطات التركية "إرهابية".

واعتبرت المحكمة، التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها، أن "الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم يشكل تدخلا في ممارسة حقهم في حرية التعبير".



وحبس أحد مقدمي الشكوى مؤقتا في نوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018.

وصنفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا في المرتبة الثانية على قائمتها لانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في 2019.

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ويتعرض نظام رجب طيب أردوغان لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن اعتقال الصحفيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.

كما شدد نظام أردوغان رقابته على الإنترنت، بما في ذلك الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلقت خلال السنوات القليلة الماضية محطات تلّفزة ووسائل إعلام معارضة.

وسجن أردوغان عشرات الآلاف من الأشخاص وطرد أرقاما مماثلة لأتراك من وظائفهم الحكومية في إطار حملة قمع على مستوى البلاد أعقبت المسرحية الانقلابية في 2016.