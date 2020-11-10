التحقق يوسف النصيري، مهاجم فريق اشبيلية الاسباني، بالتجمع الاعدادي للمنتخب الوطني وهو يعاني من الاصابة بعد مباراة أوساسونا، وفق ما كشفته صحيفة “استاديو ديبورتيفو”.

وشدد المصدر ذاته علی كون مدرب اشبيلية لوبيتيغي عارض التحاق النصيري بالتجمع الاعدادي للمنتخب الوطني لتجنب حدوث مضاعفات وتطور الاصابة التي يعاني منها.

وأوضح المصدر نفسه أن الجامعة الملكية المغربية راسلت مسٶولي اشبيلية وأخبرتهم أنها ستقوم بمعاينة الحالة الصحية خلال المعسكر الاعدادي، وتحديد امكانية مشاركته من عدمها أمام منتخب افريقيا الوسطی يومي 13 و17 من الشهر الجاري لحساب الاقصاٸيات المٶهلة الی نهاٸيات كأس افريقيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر لاعب مصاب يلتحق بالتجمع الاعدادي لـ “الأسود” وطبيب المنتخب يحسم مشاركته أمام افريقيا الوسطی لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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