وفاة صائب عريقات بعد ايام من إصابته بفيروس كورونا المستجد

توفي صباح اليوم الثلاثاء، صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن عريقات توفي اليوم، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان عريقات، قد نقل إلى مستشفى إسرائيلي، بعد تفاقم وضعه نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
وكانت دائرة شؤون المفاوضات، قالت قبل أيام، إن عريقات نقل للمستشفى “بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ1948، لما يتطلبه وضعه من عناية، ورقابة طبية خاصة”.
يذكر أن عريقات كان قد أصيب بكورونا، قبل ثلاثة أسابيع، وقال مقربون منه إنه يعاني أعراضا صعبة، نتيجة عوامل الاختطار.
وكان عريقات، الذي يبلغ من العمر 65 سنة، قد أجرى، قبل ثلاث سنوات، عملية زراعة رئة، على يد فريق طبي في مستشفى “إنوفا فيرفاكس” الأمريكي.
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