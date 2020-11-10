“العدالة والتنمية” يجدد رفضه تغيير “القاسم الانتخابي” ويعتبره مسا بتطور الديمقراطية

جدد حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي في البلاد، التعبير عن موقفه الرافض للقاسم الانتخابي، مؤكدا أن هذا التعديل من شأنه المس بالتطور الديمقراطي في البلاد.

وجاء موقف الحزب على لسان سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في إفادة له خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق في مجلس النواب، أمس الاثنين، نشرها الموقع الرسمي للحزب.

وقال العمراني إن الحزب “لن يتراجع عن موقفه بخصوص القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين”، معتبرا أن هذا الموضوع “يمس التطور الديمقراطي للبلاد، وهو ما لن يسمح به حزب العدالة والتنمية”.

وأضاف العمراني أن الأمانة العامة للحزب تتابع ما سماه “الاستهداف”، الذي يتعرض له عدد من مناضليه، ومنتخبيه، مبرزا أنها كلفت لجنة بمتابعة الموضوع، معتبرا أن هذا النوع من الاستهداف “ليس جديدا، وأن الحزب سيقوم بما يلزم في إطار القانون للدفاع عن مناضليه، وإسناد منتخبيه”.