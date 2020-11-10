مندوبية السجون تستجيب لأحمجيق وتسمح له برؤية والدته قبل إجرائها عملية جراحية دقيقة

استجابت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لطلب المعتقل على خلفية حراك الريف، نبيل أحمجيق، برؤية والدته قبل دخولها لإجراء عملية.

وقال محمد أحمجيق، اليوم الثلاثاء، إن المندوبية، سمحت لشقيقه نبيل، برؤية والدته، اليوم، إذ ستزوره قبل دخولها إلى المستشفى.

وكان نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، قد وجه طلبًا إلى المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتمكنيه، من رؤية والدته، قبل أن تخضع لعملية جراحية على مستوى القلب، اليوم.

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أحمجيق، طلب خطيا تمكينه من القيام بزيارة والدته، التي ستجرى لها عملية جراحية على مستوى شرايين القلب، اليوم في إحدى مصحات الدارالبيضاء.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد علقت الزيارات للسجون، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.