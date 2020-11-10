دعم تمدرس 1800 من أبناء الأسر المغربية المقيمة بالجزائر وتونس والكوت ديفوار

قالت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في تقريرها لحصيلة العمل برسم سنة 2020، والآفاق والخطوط العريضة لبرنامج العمل برسم سنة 2021، إنها “واصلت تنفيذ برنامج الدعم المدرسي لفائدة الأطفال المنحدرين من أسر معوزة بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بكل من الجزائر، وتونس، والكوت ديفوار”.
وأوضحت الوزارة، في التقرير الذي أعدته بماسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه استفاد، خلال الموسم الدراسي 2019-2020، ما يقارب من 1800 تلميذ وتلميذة.
ويتعلق الأمر بـ1024 مستفيدا يقومون في الجزائر، و657 بتونس، و119 يقيمون بالكوت ديفوار.
وبالنسبة للموسم الدراسي 2020-2021، تم إطلاق البرنامج لنفس البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، تؤكد الوزارة.
وبموجب اتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قالت الوزارة إنها عملت على استقبال طلبات الترشيح للاستفادة من منح جامعية، وذلك بتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
وخلال انعقاد اللجنة المشتركة بين الوزارتين، تم تخويل 1000 منحة للمستفيدين، مع إيلاء الأولوية للطلبة المقيمين بالدول التي تعيش أزمات اقتصادية كإسبانيا (333)، وإيطاليا (193) وببعض الدول التي تعرف وضعية خاصة، مثل الجزائر(328)، وتونس (107)، والمملكة العربية السعودية (17)، والأردن (08)، والسنغال (03)، وأوكرانيا (3)، وسلطنة عمان (02)، وتركيا (02)، ومصر (01)، وجنوب إفريقيا (01)، والسودان (01)، وبلغاريا (01).
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