طقس اليوم الثلاثاء.. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بكل من الواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية.

كما سيلاحظ ظهور سحب ركامية بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية مع نزول قطرات مطرية أو زخات مطرية ضعيفة محتملة، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بشمال المملكة وقليلة السحب إلى صافية بباقي الجهات.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وستكون ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب وأحيانا من الشرق بالجنوب الشرقي والمة الشرقية بينما ستهب من القطاع الشمالي عموما بباقي الأرجاء.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات، ما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، الجنوب الشرقي ، الساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 15 و20 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي. وستكون ما بين 20 و25 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، الواجهة المتوسطية و المنطقة الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بالسايس، هضاب الفوسفاط، والماس، الجنوب الشرقي، السهول وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 25 و30 درجة بمنطقة سوس و بشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 30 و35 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.