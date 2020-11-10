أمام الوضعية الوبائية المقلقة بالبيضاء.. المستشفى الميداني يسابق الزمن لاستقبال الحالات الحرجة

أمام الوضعية الوبائية المقلقة في مدينة الدار البيضاء؛ يستعد المستشفى الميداني في المدينة، إلى الاستقبال الحالات الحرجة، المصابة بفيروس كوفيد-19، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب المعطيات المتوفرة، تبلغ الطاقة الاستيعابية بالمستشفى المذكور 600 سرير، 300 منها، ستكون مجهزة، فقط لاستقبال الإصابات الحرجة.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، بأن المستشفى الميداني في الدار البيضاء، يسابق الزمن من أجل إستقبال الحالات الحرجة، لاسيما أمام ارتفاع عدد الإصابات في العاصمة الإقتصادية، وأمام الضغط الذي قد تعاني منه، غرف الإنعاش في المستشفيات البيضاء في الأيام المقبلة.

علاوة على ذلك، لا تزال جهة الدار البيضاء سطات، تسجل إصابات مرتفعة بفيروس كوفيد-19، حيث بلغ عدد الحالات في الجهة 1177، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 1005 حالة بالدار البيضاء الكبرى.