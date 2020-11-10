تجار سوق الجملة الجديد في طنجة يحتجون بسبب الأعطاب التقنية المتكررة

تسببت الأعطاب التقنية المتكررة في سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه، اليوم الاثنين، في طنجة، في تنظيم وقفة احتجاجية للتجار أمام بوابة السوق.

وكشف التجار لـ”اليوم 24″ أن مشكلهم يبدأ من الميزان الأوتوماتيكي، الموجود في باب السوق، إذ يصاب بعطل من حين إلى آخر، ما يجعلهم ينتظرون لساعات أمام البوابة، قبل إصلاحه، من أجل السماح لهم بالدخول إلى مربعاتهم في السوق.

وطالب التجار إدارة السوق، والجماعة المحلية في طنجة، بتدارك الأمر وإصلاح السوق الجديد.

وكان السوق الجديد، البالغة تكلفته الإجمالية 125 مليون درهم، قد افتتح أبوابه في وجه المرتفقين.

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ويعتبر السوق من الجيل الثالث لأسواق الجملة، إذ يتميز بمواصفات تقنية عصرية نموذجية، سواء من حيث البناء، والتجهيزات، أو المرافق المحدثة، والملحقة بالسوق، تستجيب لمعايير السلامة الصحية، وضمان جودة السلع، والمنتوجات الموجهة إلى الأسواق الداخلية للمدينة، والنواحي.

وبحسب بلاغ سابق لجماعة طنجة، فإن سوق الجملة، الموجود في تراب مقاطعة بني مكادة يعتبر من بين المرافق الجماعية الكبرى، والنموذجية، التي تندرج ضمن مشروع طنجة الكبرى، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، حيث بني على مساحة إجمالية تقدر بـ200 115 متر مربع.