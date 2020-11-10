شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة “صائب عريقات” أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جراء إصابته بـ”كورونا” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس “كورونا” ، بحسب العربية نت .
وكان المستشفى الذي يتعالج فيه عريقات ، قد أعلن أن حالته تدهورت وأصبحت “حرجة”، موضحا بأن “علاج عريقات تحديا كبيرا”.
وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية الشهر الماضي إصابة عريقات بالفيروس ، وأضاف بيان المستشفى “يشكل علاج عريقات تحديا كبيرا خاصة وأنه خضع لزراعة رئة تؤثر على جهاز المناعة، ولديه عدوى بكتيرية بالإضافة إلى فيروس كورونا”.
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