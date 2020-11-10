شكرا لقرائتكم خبر عن قيود صارمة لمكافحة انتشار كورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

تستعد السلطات في إيطاليا لفرض قيود أكثر صرامة في عدة مناطق إيطالية اعتبارا من يوم غد الأربعاء، فيما تكافح البلاد من أجل احتواء تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال جيوفاني ريتسا، وهو مسؤول رفيع في وزارة الصحة ، في بيان بالفيديو: "الوضع الوبائي في بلدنا يزداد سوءا". وأضاف ريتسا أن الوضع يطرح سببا وجيها لفرض قيود أكثر صرامة "خاصة في المناطق الأكثر تضررا".

واعتبارا من الأربعاء، سيتم إعلان مقاطعة بولزانو ، المعروفة أيضًا باسم بوزين ، "منطقة حمراء" ، لتنضم إلى لومباردي وبيدمونت وفالي داوستا وكالابريا في الإغلاق الصارم.

وسيتم إعلان مناطق ليجوريا في الشمال، وتوسكانا وأبروزو وأومبريا في الوسط، وبازيليكاتا في الجنوب يوم الأربعاء "مناطق برتقالية" وستواجه قيودا إضافية على السفر وإغلاق الحانات والمطاعم، بينما ستظل المتاجر مفتوحة.