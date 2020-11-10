شكرا لقرائتكم خبر عن الكابوس على وشك الانتهاء .. اهتمام عالمي بـ"لقاح فايزر" ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

• أثبت فعاليته بنسبة تفوق الـ90% خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

• بي إم لايف: أمل جديد على وشك الانطلاق .. ورويترز: هدية للإنسانية .. وبيزنس إينسايدر: أولى بشائر رئاسة بايدن

بعد إصابة أكثر من 50 مليون شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تزف شركة "فايزر" العالمية بالتعاون مع شركة "بيونتيك" بشرى سارة للعالم ، بإعلانها الوصول للقاح فعال للفيروس بنسبة 90%، وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب، وهو الأمر الذي احتفلت به مجموعة واسعة من الصحف والمواقع العالمية، التي أبرزت خبر الإعلان عن اللقاح الجديد على صدر عناوين صفحاتها، مع التأكيد على أن هناك 10 لقاحات أخرى باتت الآن في الطريق للحصول على الموافقة النهائية، قبل إعلانها رسميًا.

ووصفت شبكة بي أم لايف الطبية خبر إعلان اللقاح الجديد بأنه "بث الأمل في نفوس الملايين حول العالم"، ممن أصابهم اليأس بسبب التأثيرات الاقتصادية والطببية السلبية التي تسبب فيها الوباء، وقالت الشبكة: "كابوس على وشك الانتهاء، وأمل جديد على وشك الانطلاق".

ونقلت الشبكة عن ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إنه بحلول نهاية العام الحالي، تقدر الشركة أنها تستطيع تزويد الولايات المتحدة وحدها بـ40 مليون جرعة من لقاح كوورنا، كما ستطلق اللقاح في الأسواق رسميًا بحلول مارس 2021.

وأضاف: "ثبتت فاعلية اللقاح بنسبة 90%، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه".

ولفتت الشبكة الطبية إلى إنه جرى قياس فاعلية اللقاح عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح، وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، وذلك بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

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هدية للإنسانية

وعنونت وكالة رويترز خبر الإعلان عن اللقاح بقولها: "فايزر وبيونتيك يقدما هدية للإنسانية". ولفتت إلى أن اللقاح يعمل على تخليق أحماض نووية تحفز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

وأوضحت أنه لدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، كما تتيح للحكومة الأمريكية خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية.وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول عقد صفقات مماثلة لبيع اللقاح للشعوب المختلفة.

ولفتت الوكالة الإخبارية إلى أنه تم اختبار اللقاح على 43500 شخص في ستة بلدان، ولم تكن هناك تحفظات صحية على مفعوله.

وفي إطار متصل ربط موقع بيزنس إينسايدر الأمريكي بين تولي الرئيس جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة قبل أيام قليلة وإعلان اللقاح الآن، وقال الموقع: "بايدن ينشر الأخبار السعيدة حول العالم".

ونقل الموقع تهنئة الرئيس الأمريكي الجديد للعالم بظهور اللقاح الفعال في القضاء على الوباء، لافتة إلى تصريحاته السابقة أكد فيه أنتاج لقاح للتصدي لفيروس كورونا على رأس أولوياته، وقال: "عملية الموافقة على اللقاح يجب أن تسترشد بالعلوم لنثق بأنه آمن وفعال".

ومن جانبها قالت صحيفة سان دييغو تريبيون إلى أن هناك المزيد من اللقاحات في مختلف دول العالم على وشك الحصول على موافقة أيضًا. وقالت : "من المنتظر أن يساعد التوصل إلى لقاح فعال - بالإضافة إلى الأدوية الأخرى - على تقليل القيود التي فرضت على حياة الناس منذ تفشي وباء كورونا". واختتمت: "هناك أكثر من 10 لقاحات في المراحل النهائية للاختبار، لكن هذا هو اللقاح الأول الذي يحقق نتائج مبهرة".