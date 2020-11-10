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غارة جوية تقتل 10 من مسلحي طالبان جنوب أفغانستان

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قُتل 10 عناصر من مسلحي حركة طالبان في غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في إقليم هلمند جنوب أفغانستان .

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان اليوم، أن القوات الجوية استهدفت تجمعاً لمسلحي حركة طالبان الليلة الماضية ،كانوا يخططون لمهاجمة مواقع تابعة لقوات الأمن .

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