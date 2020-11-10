شكرا لقرائتكم خبر عن غارة جوية تقتل 10 من مسلحي طالبان جنوب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 10 عناصر من مسلحي حركة طالبان في غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في إقليم هلمند جنوب أفغانستان . وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان اليوم، أن القوات الجوية استهدفت تجمعاً لمسلحي حركة طالبان الليلة الماضية ،كانوا يخططون لمهاجمة مواقع تابعة لقوات الأمن .

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