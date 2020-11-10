شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا توفر 20 مليون جرعة لقاح كورونا بداية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا اليوم الثلاثاء أنه يتوقع وصول أول دفعة من لقاحات "فايزر" إلى إسبانيا بداية العام المقب، والحصول على 20 مليون جرعة من لقاح "فايزر" لتطعيم 10 ملايين شخص.

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