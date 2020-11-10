شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن توزيع لقاح كورونا اعتبارا من ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الثلاثاء أن هيئة الصحة العامة تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح فيروس كورونا اعتبارا من أول ديسمبر المقبل. وبينت الصحة البريطانية أن تناول لقاح كورونا سيكون اختياريا والأطفال لن يكونوا بحاجة لتناوله.

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