شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الأمريكية تستقبل 59 ألفا من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الأمريكية 59 ألفا، وهو أعلى عدد تشهده البلاد على الإطلاق، في حين ظل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عند مستويات قياسية مرتفعة لليوم السادس على التوالي، بما يعكس وضع الولايات المتحدة باعتبارها البلد الأكثر تضررا من الجائحة رغم بصيص الأمل الذي قدمته شركة فايزر للأدوية بتجارب ناجحة في المرحلة الأخيرة للقاحها.

وأشاد الرئيس المنتخب جو بايدن بالتطور الذي حققته فايزر لكنه حث الأمريكيين على وضع الكمامات مشيرا إلى أن اللقاح قد لا يصبح متاحا على نطاق واسع قبل شهور.

وارتفع عدد الأمريكيين المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات 73 بالمئة خلال الثلاثين يوما الماضية ووصل أمس الاثنين إلى 59008 على الأقل، وهو مستوى قياسي مرتفع يتجاوز الذروة السابقة المسجلة في 22 يوليو تموز وبلغت 58370 مريضا.

في الوقت نفسه تخطى عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس 100 ألف لليوم السادس على التوالي.