آبي أحمد يضع 3 شروط لوقف العملية العسكرية في تجراي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 3 شروط لإنهاء العملية العسكرية التي يشنها الجيش في إقليم تجراي شمالي البلاد منذ الأسبوع الماضي.

وقال آبي أحمد إن "العمليات ستتوقف شمال البلاد بمجرد نزع سلاح من القوى المسلحة بإقليم تجراي واستعادة الإدارة الشرعية والقبض على الهاربين وتقديمهم إلى العدالة".

وأضاف، في تغريدة له على حسابه الخاص بتويتر، أن "عمليات إنفاذ القانون لدينا في تجراي تسير كما هو مخطط لها".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإثيوبي فرض سيطرته الكاملة على مطار مدينة الحمرة بإقليم تجراي وسط صراع اندلع منذ نحو أسبوع في تلك المنطقة.

وأشار الجيش إلى أنه يعمل على إعادة مهاجمة قوات جبهة تحرير تجراي وبدأ يسيطر على العديد من المناطق من بينها ميدالي ودانشا وبيكر وليجودي بجانب طريق الحمرة المؤدي إلى السودان.

والأربعاء الماضي، أصدرت الحكومة الإثيوبية توجيهاتها لقوات الدفاع للتدخل لحماية البلاد ضد جبهة تحرير تجراي بالإقليم شمالي البلاد.