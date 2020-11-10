القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإثيوبي فرض سيطرته الكاملة على مطار مدينة الحمرة بإقليم تجراي شمالي البلاد وسط صراع اندلع منذ نحو أسبوع في تلك المنطقة.
وقال بيان مقتضب للجيش الإثيوبي، نشره التلفزيون الرسمي في موقعه على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن العديد من أفراد القوات الخاصة والشرطة والمليشيات التابعة لجبهة تحرير تجراي بالإقليم سلموا أنفسهم لقوات الدفاع الوطني.
وتقع مدينة الحمرة في أقصى شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع السودان وإريتريا.
وأضاف أن الجيش يعمل على إعادة مهاجمة قوات جبهة تحرير تجراي وبدأ يسيطر على العديد من المناطق من بينها ميدالي ودانشا وبيكر وليجودي بجانب طريق الحمرة المؤدي إلى السودان.
وأوضح أن ذلك جاء "كجزء من العملية التي تنفذها الحكومة من أجل ضمان القانون والنظام في البلاد".
والأربعاء الماضي، أصدرت الحكومة الإثيوبية توجيهاتها لقوات الدفاع للتدخل لحماية البلاد ضد جبهة تحرير تجراي بالإقليم شمالي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإثيوبي يسيطر على مطار حمرة بإقليم تجراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.