القبض على إرهابي داعشي خطط لاغتيال شخصيات تونسية بارزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت السلطات التونسية اليوم الثلاثاء القبض على إرهابي داعشي خطط لاغتيال شخصيات بارزة.

وأعلن المتحدث باسم الحرس التونسي العقيد حسام الدين الجبابلي، اليوم الثلاثاء، أن الفرق الأمنية الخاصة بمجابهة الإرهاب تمكنت من توقيف عنصر تكفيري خطير يدعى "أبو قسورة " بايع تنظيم داعش.

وأفاد المتحدث، في تصريح إعلامي، بأن التكفيري كان يخطط لأعمال تصفية جسدية لعديد الشخصيات السياسية التونسية بواسطة سلاح ناري من أجل تخفيف الضغط على المحاصرة العسكرية للجماعات المتمركزة في الجبال.

وأكد أن التحقيقات الأولية تفيد بأن التكفيري تواصل مع عدد من العناصر الإرهابية خارج تونس ويستغل عمله كمدرب فنون قتالية لاستقطاب الشباب.

وينتمي أبو قسورة حسب بعض المصادر الأمنية إلى الخلايا الإرهابية التي تنشط في ضواحي العاصمة تونس وفي المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.

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وبينت هذه المصادر لـ"الخليج 365" أن إلقاء القبض على الملقب بأبي قسورة يعتبر صيدًا ثمينًا في اتجاه تفكيك كل الشبكات الإرهابية التي تنشط داخل العاصمة والتي تشكل خطرًا مباشرًا على المؤسسات الأمنية والسياسية والسيادية.

وما زالت تونس تعيش على وقع الحادثة الإرهابية التي استهدفت مدينة نيس الفرنسية والتي كان منفذها تونسي يدعى إبراهيم العيساوي.

وطالبت كتل برلمانية بضرورة معرفة الجهات السياسية التي مولت الإرهاب في تونس واحتضنت أنشطته منذ عام 2011.

وكان "الحزب الدستوري الحر" (ليبرالي) قدم في شهر أكتوبر /تشرين الأول دعوى قضائية من أجل حل كل الجمعيات المشبوهة والتي تعمل تحت الغطاء الإخواني لتمويل الإرهاب.

كما شهدت تونس عمليات إرهابية في الفترة الماضية استهدفت محافظة سوسة في 6 سبتمبر/أيلول، راح ضحيتها عون شرطة وجرح آخر.