وفاة صائب عريقات بعد صراع مع كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحل، اليوم الثلاثاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت حركة "فتح" في بيان لها تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "تنعى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ابنها القائد الكبير د. صائب عريقات".



وفي السادس من الشهر الماضي، أُعلن عن إصابة عريقات بفيروس كورونا، قبل أن تسوء حالته الصحية بعد 14 يوما.

وكان الراحل يتلقى العلاج في مستشفى "عين كارم" بالقدس الغربية، وظلت حالته الصحية حرجة إلى حين الإعلان عن وفاته صباح اليوم.

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وخضع عريقات في عام 2017 لعملية زراعة رئة بالولايات المتحدة الأمريكية ما جعل مناعته متدنية وحالته تستدعي عناية خاصة لا تتوفر بالمستشفيات الفلسطينية.

وعريقات الذي كان يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هو أحد المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما أنه شارك في مفاوضات عدة في ملف تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني..