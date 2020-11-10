كيف يصوت المصابون بكورونا في انتخابات الأردن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تكن العملية الانتخابية بمنأى عن تداعيات فيروس كورونا الذي ألقى بعبئه على مناحي الحياة اليومية للإنسان.

فالوباء العالمي فرض نفسه في الانتخابات النيابية التي انطلقت اليوم الثلاثاء، في الأردن، وسط ظروف استثنائية تعيشها البلاد، في ظل الإجراءات المفروضة لمواجهة الجائحة.

والمتابع لسير العملية الانتخابية في الأردن، يتوقف عند التعليمات التي أصدرتها السلطات الرسمية، لضمان سباق نيابي صحي وآمن في الآن معا.

الفيروس بات هو من يقود الناخب ويتحكم في اختياراته، بعد تحذيرات هيئة الانتخابات التي منعت فيها المصابين بكورونا والموجودين داخل الحجر المنزلي، من المشاركة في الانتخابات.

وفي حال أخلّ المعني بلائحة التوجيهات، سيتعرض للحبس لمدة قد تصل إلى عام.

ومنذ تفشي فيروس كورنا، سجل الأردن حتى يوم أمس، نحو 15 ألف إصابة، فيما توفي 1295 شخصا.

كيف تتم عملية التصويت؟

وفي ظل الإجراءات الوقائية التي يتخذها الأردن منذ تفشي وباء كورونا، حددت السلطات آلية معينة للاقتراع، تفاديا لنقل العدوى أو الإصابة.

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آلية تتضمن دخول الناخب بكمامة وقفازات يد إلى مركز الاقتراع ومغادرته دون لمس أي شخص أو أية أداة.

ويقوم الناخب قبل أي شيء بتقديم هويته الشخصية للتحقق منها عبر قارئ إلكتروني من دون لمسها من أي موظف.

بعد ذلك يأخذ الناخب بطاقة الاقتراع ويذهب إلى المعزل ومعه قلم خاص من الهيئة، يُستخدم مرة واحدة فقط، ومن ثم يختار اسم قائمة واحدة ويختار منها المرشح أو المرشحين الذين سيصوت لهم.

لتأتي مرحلة وضع بطاقة التصويت في صندوق الاقتراع، قبل أن ينزع قفازاته، ويقطر الحبر تقطيرا على إصبعه.

والانتخابات النيابية التي تقام في الأردن مرة واحدة كل أربع سنوات، تجري على أساس التمثيل النسبي ضمن قائمة مفتوحة لـ23 دائرة انتخابية تراوح بين 3 و9 مقاعد.

وكانت آخر انتخابات نيابية أقيمت في الأردن، في سبتمبر/أيلول 2016.

ويضم مجلس الأمة في الأردن، مجلسي النواب، والأعيان الذي يتكون من 65 عضو يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.