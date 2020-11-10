شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بعد إصابته بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس "كورونا".





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