حكومة البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع إسرائيل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

وافق مجلس الوزراء البحريني، الاثنين، على مذكرة تفاهم مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشأن الخدمات الجوية، في إطار تنفيذ اتفاقيات التطبيع بين الجانبين المعلن عنها اكتوبر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد فوض مجلس الوزراء وزارة المواصلات والاتصالات بالتوقيع على مذكرة التفاهم، فيما أحال الاتفاقية النهائية المرتبطة بالخدمات الجوية بين البلدين إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

واعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اتفاقية التطبيق مع ( الكيان الإسرائيلي) إنجاز تاريخي .