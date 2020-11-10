تعيين أنور فوزي رئيسا لمصلحة الضرائب العقارية لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أنور فوزي رئيسًا لمصلحة الضرائب العقارية لمدة عام، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، أعطى محمد معيط، وزير المالية، توجيهاته لرئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد بالاستمرار في تنفيذ برنامج تطوير منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ لضمان جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء التجارب الدولية المتميزة.

كما وجه الوزير رئيس المصلحة الجديد بتوطين الخبرات التكنولوجية التي تُسهم في تيسير سداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المواطنين وفقًا للقانون بأي مقر بعيدًا عن أي تكدس، من خلال الإسراع بربط المأموريات آليًا، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة.

وأكد معيط ضرورة التركيز على الارتقاء بالعنصر البشري بالمصلحة، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الضريبة العقارية، من خلال إرساء دعائم العمل بروح الفريق الواحد؛ إدراكًا للمسئولية الوطنية، وتحقيقًا للمستهدفات في وقت قياسي.