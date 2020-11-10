بالصور.. تطعيم 199 ألف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن حملة القضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس ورياض الأطفال بأسوان، التي انطلقت أول أمس الأحد، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، أسفرت عن تطعيم 199294 من تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال على مستوى المحافظة خلال أول يومين.

وأضاف أبو المجد، أن الحملة تستهدف تطعيم 995 ألف تلميذ وتلميذة، منهم 748 ألف و992 تلميذًا بمدارس الريف، و246 ألف و8 تلاميذ بمدارس الحضر من خلال 557 فريق طبي.