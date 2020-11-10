البورصة تقفز 2.5% في الدقائق الأولى من التداول بعد إعلان لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع أول 10 دقائق من افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.51% إلى مستوى 10984 نقطة،وذلك بفضل أنباء عن إعلان شركة فايز عن الانتهاء من المرحلة الثالثة لاختبارات لقاح كورونا.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.9%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.26%.

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وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 1.48% إلى مستوى 10838 نقطة، مدعومًا بمشتريات أجنبية وعربية.

وأعلنت شركة فايزر للأدوية الأمريكية وشركة بيونتيك الألمانية أمس الاثنين. عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا المُستجد،

وقالت الشركتان، أمس لاثنين، إن اختبارات لقاحهما لفيروس كورونا انتهت بنجاح، وأوضحتا أن اللقاح التجريبي يحمي من مرض كوفيد- 19 الذي يُسببه فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.