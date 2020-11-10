أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار، بمقتل جندي وإصابة آخر بنيران قناص غربي مدينة (هيت).
وقال المصدر العراقي -في تصريحات لقناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الثلاثاء- إن "سيطرة أمنية تقع غربي مدينة (هيت) تعرضت إلى إطلاق نار من قبل قناص مجهول المصدر".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن
وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية أمنية كبرى مشتركة بين قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي والحشد العشائري؛ لتطهير صحراء غرب الأنبار بالكامل من خلايا تنظيم (داعش).
وقال قائد عمليات قاطع الأنبار بالحشد قاسم
وأشار قائد العمليات إلى أن العملية تسير وفق أهداف محددة سابقا حسب معلومات استخبارية دقيقة وستكون قاصمة لظهر الخلايا الإرهابية التي بدأت تنشط بالمناطق المستهدفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي وإصابة آخر بنيران قناص غربي هيت في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.