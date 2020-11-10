مقتل جندي وإصابة آخر بنيران قناص غربي هيت في العراق

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار، بمقتل جندي وإصابة آخر بنيران قناص غربي مدينة (هيت).

وقال المصدر العراقي -في تصريحات لقناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الثلاثاء- إن "سيطرة أمنية تقع غربي مدينة (هيت) تعرضت إلى إطلاق نار من قبل قناص مجهول المصدر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن

هويته أن "الاستهداف أسفر عن مقتل جندي بالجيش وإصابة آخر".

وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية أمنية كبرى مشتركة بين قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي والحشد العشائري؛ لتطهير صحراء غرب الأنبار بالكامل من خلايا تنظيم (داعش).

وقال قائد عمليات قاطع الأنبار بالحشد قاسم

مصلح ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن العملية الموسعة انطلقت صباح اليوم وسوف تستمر لعدة أيام متتالية تستهدف عدة مناطق مهمة ذات تأثير أمني على غرب الأنبار؛ لتفتيشها وملاحقة خلايا داعش المتواجدين في تلك المناطق".وأشار قائد العمليات إلى أن العملية تسير وفق أهداف محددة سابقا حسب معلومات استخبارية دقيقة وستكون قاصمة لظهر الخلايا الإرهابية التي بدأت تنشط بالمناطق المستهدفة.