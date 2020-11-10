100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يشمل 71 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 27 ألفا و653 حالة.
وأشارت الوكالة - في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء - إلى أن البلاد سجلت 5
وأفادت بأن العدد اليومي للإصابات الوافدة من الخارج بلغ 29 إصابة، من بينها 16 إصابة وافدة من الولايات المتحدة و3 إصابات من بولندا وإصابتان من كل من الأردن وفرنسا وإصابة واحدة من كل من الفلبين وأوزبكستان والهند وإيطاليا والمكسيك وجواتيمالا.
ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 54 حتى منتصف الليل، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 25 ألفا و160 شخصا، بزيادة 131 متعافيا عن اليوم الذي سبقه.
وأشارت وكالة (يونهاب) إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في كوريا الجنوبية يرجع إلى سلسلة من الإصابات الجماعية في أماكن الحياة اليومية، مما دفع السلطات الصحية إلى النظر في رفع مستوى إجراءات التباعد الاجتماعي.
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