بعد تعرض المتطوعين للخطر.. البرازيل تعلق التجارب على لقاح صيني

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل أنها علقت التجارب السريرية على لقاح تجريبي صيني مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد تعرض أحد المتطوعين لـ"حادث خطير" لم تحدد ماهيته.
وأضافت السلطات البرازيلية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء ـ أنها قررت وقف التجارب السريرية على لقاح كورونافاك بعد حادث
تأتي هذه الانتكاسة للقاح (كورونافاك) الذي يطوره مختبر (سينوفاك بايوتيك) الصيني عقب إعلان المجموعة الدوائية الأمريكية العملاقة (فايزر) أن لقاحها التجريبي المضاد لكورونا "أثبت فعالية بنسبة 90%" في الوقاية من فيروس (كوفيد-19).
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